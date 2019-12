Advarer mot falske billetter

kultur

Thomas Katten Gladsø, som er driftsleder på Studenthuset City Scene, har den siste tiden opplevd at folk har fått tilbud om å kjøpe billetter til det utsolgte arrangementet Førjulsfezt som går av stabelen lørdag kveld. Førjulsfezt har blant annet NorthKid med Bilal Saab på plakaten.

– Jeg vet om to personer som har fått tilbud på falske billetter og det er derfor all grunn til å tro at det er flere som har fått slike tilbud, sier Gladsø.

– Hvor har de fått dette tilbudet?

– På facebook. Det jeg vet er at det er falske profiler som har tilbydd disse personene billetter, som er falske. Vi har aldri opplevd dette før, så dette er en ny problemstilling for oss, som vi forsøker å følge litt med på. Jeg ber derfor de som får tilbud om billetter til våre arrangement om å være oppmerksom på dette.