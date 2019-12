Fikk sentral post i nordnorsk filmbransje

kultur

Fra 2020 får Nord-Norge sin egen filmkommisjon, med mål om å markedsføre landsdelen og utvikle filmbransjen i nord.

Nordland, Troms og Finnmark har gått sammen for å opprette Nordnorsk filmkommisjon AS, for å støtte og utvikle filmbransje, reiseliv og næringsliv i regionen. Styret i Nordnorsk filmkommisjon er allerede på plass og etter nyttår starter prosessen med ansettelse av filmkommisjonæren, som vil ha ansvar for filmkommisjonens daglige drift.

Det nye styret består av Knut Eirik Dybdal, leder, Cathrine Terese Persson, nestleder, Linn Henriksen, styremedlem og Rune Trondsen, styremedlem

– Stiftelsen av Nordnorsk filmkommisjon er et løft for filmbransjen og reiselivet i nord og vi har store forventninger til kommisjonens langsiktige effekter, sier Geir Ove Bakken, avtroppende leder av Landsdelsrådet for kultur i Nord-Norge, i en pressemelding.