To fulle kirker i sin hule hånd

kultur

Det høres ut som risikosport av en annen verden: En ung og fersk vinner av Stjernekamp sendes ut på en sammenrasket juleturné, et mørbanket gamliskonsept som kan framkalle ettermiddagslur i kirkerommet for de av oss som startet dagen med kald fisk. Det lå samtidig i kortene at det ble en samling med ballader, tilpasset den litt dølle og lune høytiden, sett fra et ungdomsperspektiv.