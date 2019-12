Går glipp av ISAK på grunn av været

kultur

Ella Marie Hætta Isaksen og bandet skulle kaste glans over avskjedskonserten til Finnmark fylkeskommune i kveld, men været satte en effektiv stopper for det.

– Grunnet værforholdene i Finnmark og den innvirkning det har fått for flytrafikken, har det vært umulig for bandet ISAK å komme seg til Vadsø for å avholde avskjedskonserten for Finnmark fylkeskommune i kveld, opplyses det.

Bandet sier seg svært lei seg for dette og har forsøkt flere forskjellige alternative løsninger uten å lykkes.

– Vi beklager til alle som hadde gledet seg. Naturkreftene rår vi dessverre ikke over, melder fylkeskommunen.