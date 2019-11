Stine tok pusten fra 300 med sin stremmeprakt

kultur

Og hun var slett ikke alene om å imponere under den sjette utgaven av Desemberstemninger, der Ole Edvard Antonsen briljerte i kjent stil med trompet og kornett, alt etter hva som egner seg best til melodi og lydbilde. Han er imidlertid svært påpasselig med å sørge for at andre får skinne i en sakral kontekst, enten det er Grethe Marit Olsens prosjektkor eller vokalister på høyt nivå.