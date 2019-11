Astrid S er Alta Lives headliner

kultur

Den unge norske superstjernen Astrid S gjør sitt eneste festivalbesøk i Nord-Norge neste sommer. Det skjer under Alta Live i august 2020.

Drar på verdensturne

– Vi er utrolig stolte av at vi har blitt en foretrukket arrangør for artister som Astrid S. Hun skal ut på en omfattende verdensturne i 2020, og vil kun gjøre et lite, nøye utvalgt antall festivaler i Norge neste sommer, sier festivalsjef Torgeir Ekeland som forteller Astrid topper festivalplakaten sammen med artister som Dagny, Lemaitre, Halvdan Sivertsen og NorthKid.

– Astrid S er først og fremst en fantastisk artist med et hit-arsenal få andre norske artister kan matche. Vi gleder oss enormt til å se hvilket show de har på lur, forteller festivalsjef Torgeir Ekeland. I tillegg er dette en fjær i hatten til oss, og viser at vi er på rett vei, fortsetter han.

Slipper debutalbum

Astrid S har hatt en eventyrlig suksess i de siste par årene. 20-åringens debut-ep inkluderte en av hennes største hits «Hurts So Good», og lå på listene i 21 land. Siden har hun sluppet flere EP ́er med stor internasjonal suksess.

– Låter som «Breathe», «Paper Thin», «2AM», «Hyde» og Matoma-samarbeidet «Running Out» bidratt til å en storfanbase verden over, med over 1 milliard avspillinger totalt. Hun har vunnet MTV EMA som er Best Norwegian Act, Spellemannpris for Årets nykommer og Årets Spellemann, sier Ekeland.

I tillegg blir 2020 nok et stort år for Astrid - med slipp av debutalbum og masse ny musikk.

– Mange har kjøpt billett

– Vi uttalte i starten av 2019 at vi hadde satt oss en ambisjon om at festivalen vår skulle ta nye steg, og navneendringen fra Aronnesrocken til Alta Live, og arenabyttet til Alta sentrum var første steg. Mottakelsen fra publikum har vært helt fantastisk etter dette, og vi var tilnærmet utsolgt lørdagskvelden. I høst har forhåndssalget for neste år skutt i været, og vi har solgt over dobbelt så mye billetter på denne tiden av året sammenlignet med i fjor, sier festivalsjefen.

Han opplyser at gode besøkstall og stødige samarbeidspartnere har sørget for at festivalen går i pluss. Nøyaktig hvor mye er ikke helt klart enda.

– Nå har vi fått til en økonomisk buffer for første gang, og det gjør at vi nå gutser videre, som planlagt. Vi legger inn mer midler i programmeringen og ser fram til å løfte arrangementet ytterligere i 2020, fortsetter Ekeland som røper at de har doblet bookingbudsjettet for 2020.

Flere artister på lur

I alt vil rundt 25 band og artister gjeste Alta Live i 2020, og i tillegg til Astrid S, og de nevnte; Dagny, Lemaitre, Halvdan Sivertsen og NorthKid, kommer band som Bokassa, Sløtface, Moron Police og artistene Lisa Skoglund og Viktor Wilhelmsen til festivalen. Enda ventes flere artister annonsert i ukene som kommer.

– Vi satser stort på at festivalen blir enda bedre enn den var i høst, sier festivalsjefen.