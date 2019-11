Marianne Pentha har den samiske stemmen til Elsa i Frost II

kultur

Til NRK Finnmark sier Pentha at det er utrolig stor stas og litt skummelt å ha en så stor rolle i denne historiske filmen, som er den første Disney-filmen på samisk noensinne.

I tillegg til Pentha har Elin Kristina Oskal stemmen til Anna, Anders Rimpi til Olaf, Vegard Bjørsmo til Kristoff, Eva Jeanette Iversen til Dronning Iduna, Mikkel Gaup til Laytnant Mattias, Ánne Mágga Wigelius til Ánne-Máret (Honeymaren) og Mari Boine har stemmen til Jelena. Den unge Elsa får stemme av Neda Margrethe Labba og Ella Márge P. Nutti gir stemme til den unge Anna.

NRK skriver også at filmskaperne har besøkt flere områder i Sápmi for å hente inspirasjon. Disney har i tillegg samarbeidet med Sametingene for å ivareta det samiske.