Bilal Saab: – Man er ikke noe mer enn andre selv om man har vunnet Stjernekamp

kultur

– Velkommen alle sammen til Nordområdeuka 2019 på Alta vgs. Vi har et fullstappet program med sofaintervjuer. Med meg her i sofaen har jeg Sindre Solberg, sier Tom Vegard Andersen før han presenterer Stjernekamp-vinner 2019 - Bilal Saab.

Som etter hvert kommer med gullkornet:

– Føler meg fortsatt som han gnomen som sitter og snakker ekstra høyt i kantina. Jeg føler meg helt likens, men det kan hende noen andre har fått et annet syn etter Stjernekamp, forteller Bilal Saab til sofavertene på Alta videregående.

Han liker ikke at folk nødvendigvis blir mer høytidelig når de blir kjent, og vil slett ikke ha det til at han er noe mer enn andre, eller en som ser ned på andre.

Han forteller om hvordan han syntes det var litt skummelt å flytte fra Sørøya til Alta og musikklinja. Det å venne seg til å bo alene, vaske klær, og kjøpe mat. Ellers forteller han om at det er godt å være tilbake på skolen og at de hadde det «sykt artig» på musikklinja med flinke lærere.

– Det er ganske nice og litt nostalgisk å trø i gangene her hvor jeg har gått i tre år. Se kjente lærere og nye ansikter i gangene. Det er veldig trivelig å se lærerne igjen. Det var tre år, og på den linja er vi veldig tett på lærerne, så det var som en liten familie. På de tre årene ble vi ganske godt kjent, sier Bilal Saab til sofavertene og elevene i salen.

Bilal røpet hvordan han trodde det ville bli ganske rolig, vanlig skole med litt musikkos.

– Det stemte ikke. Det var korøving her og annen øving der. Men det som var bra var at man fikk holde på med en av de tingene man syntes var aller best her i livet, sier Bilal Saab til sofavertene og hele Alta videregående skole.

Bilal fremførte to låter sammen med to av sine tidligere lærere, og ikke minst låten «You're my inspiration» med kor fra musikklinja ved lærer Birger André Nilsen.

Norduka på Alta videregående skole pågår hele uka, og sofavertene vil geleide videre gjennom uka.

Spent på hva sofavertene Tom Vegard Andersen og Sindre Solberg snakket mer med Bilal om? Se hele videoen!