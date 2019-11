Verdig og mektig monument

kultur

Henning Sommerro og Ragnar Olsen laget sent på 1990-tallet «Partisan Requiem». Det fikk sin urpremiere på Festspillene i Nord-Norge i Harstad 28. juni 2000 og kom ut på CD seinere samme år. At Alta Motettkor har valgt å sette opp dette storslagne verket nå i høst, for å markere at det er 75 år siden Den røde armé frigjorde Øst-Finnmark, er ytterst prisverdig. For den historiske betydningen og sammenhengen er mer enn åpenbar. Koret har knyttet til seg mange gode krefter, men det er likevel Alta Motettkor selv, med dirigent Per Andersson i spissen, som har dratt i gang og produsert oppsettingen, og dette står det enorm respekt av.