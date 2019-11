Gategalleriet vokser

kultur

Det er Coop Extra i Bossekop som har fått æren av å være utstillingsvegg for det 14,64 meter brede og 2,44 meter høye kunstverket. Verket er blitt til gjennom et pågående kunstprosjekt i regi av Sisa kultursenter, mens det er det estiske kunstparet Helena Hanni og Vahur Agar som står bak tolkning og kunstnerisk uttrykk.

Seks scener

Kunstnerne har brukt akrylmaling som medium og oppført maleriet på store treplater. Verket tar for seg bydelens rike forhistorie, og gir et glimt av en tenkt fremtid. Med sine glidende overganger avdekkes seks scener, og de med et våkent øye og interesse for de mange og spennende kulturene vi finner blant oss jordboere, kan få seg noen tankevekkende overraskelser.

Romantisk fremstilling

Paret selv fortalte til Altaposten at de hadde studert Bossekops fortid og samtid og dermed kommet frem til en kunstnerisk tolkning av bydelens fremtid. Med sine duse farger og romantiske fremstilling er verket vanskelig å plassere. Likevel har kunstnerne lyktes i å gi betrakteren en opplevelse til ettertanke, samt en vag idé om fremtiden.