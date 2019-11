Er vertskap for lokale kunstnere, designere og konditorer

kultur

Turistinformasjonen i Alta får neste fredag besøk av tre lokale kunstnere og designere, i tillegg er selveste Sjokolade-Camilla på plass på lørdagen.

– Vi tenkte vi må utnytte de lokalene vi har, og syntes det var fint hvis de hadde muligheten til å vise fram produktene sine, sier Marianne Knutsen.

Ikke bare for turister

Hyller og skap skal flyttes, og utstillerne skal få litt vindusplass når de kommer fredags morgen.

– Vi har en del turister innom, men nå ønsker vi at de lokale skal finne oss. Vi har ikke bare ting for turister, vi har smykker fra LilleLi, strikkeprodukter fra Molundgård og klær fra Graveniid. Det er også et ønske fra gjestene utenfra, at vi har lokale ting også, ikke bare det man finner overalt ellers, forteller Marianne Knutsen og Karianne Wold Melo.

Lokalene skal gjøres så koselig som mulig, med kaffekroker og pepperkaker. Det blir selvfølgelig muligheten til å kjøpe kunsten.

Mange opplevelser å tilby

Turistinformasjonen har vært på plass i Labyrinten siden juni, og merker nå at også altaværingene har blitt flinkere å finne de.

– Det er også mange lokale som ikke vet hva vi har å tilby rundt om i Alta, det er faktisk utrolig mye spennende, sier damene.

De ønsker folk hjertelig velkommen fredag og lørdag fra klokken ti.