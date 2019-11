Oppvarmingsbandet til Metallica er klar for Alta Live

kultur

– Bokassa er et utrolig tøft band som fikk en helt enestående mulighet i fjor, da Lars Ulrich proklamerte på sin podcast at de var hans nye favorittband, og inviterte dem med på turne. Der reiste de rundt som ett av tre band, sammen med Ghost og Metallica. Ganske surrealistisk egentlig – men for et band de er og har blitt, melder festivalsjef Torgeir Ekeland.

Han opplyser at bandet som har base i Trondheim, brukte store deler av året i år på å reise rundt som oppvarmingsband for selveste Metallica.

– De har gitt ut to album til strålende kritikker i både nasjonal og ikke minst internasjonal musikkpresse, og både anerkjente metalmagasiner som «Metal Hammer UK» og «Kerrang!» har gitt bandet strålende kritiker for oppfølgeren, «Crimson Riders» fra i år, forteller Ekeland.