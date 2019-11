Fra Tyskland til intim stund på Puskas

kultur

De har vært tre uker på turné i Tyskland, før forvinterens norgesturne i hjemlandet. Etter en liten pause starter de på han igjen med akustisk konsert onsdag kveld på Puskas. Der blir det intimt, enten man vil det eller ikke.

Deretter drar de videre til Øksfjord, Hasvik og Vadsø resten av uka. Bandet med Mikael P. Jacobsen fra Hasvik på trommer, slapp sin tredje plate på knappe halvannet år 6. september. Utgivelsen fikk strålende kritikker.

– Vi har vært inne i en veldig kreativ og inspirerende periode og har hatt mye på hjertet. Dette har resultert i at vi har klart å skrive tre album på ett og et halvt år. På første album ble vi kjent med Annabelle, og nå skal vi fortelle den andre siden av historien. Universet vi har skapt rundt våre to hovedpersoner skal nå avrundes med albumet «Peter», sier bandet selv om arbeidet.

Noen fikk kanskje med seg konserten med Hollow Hearts under ALta Live, der de fikk en hyggelig time på scenen. Under avslutningen sørpå skal de blant annet dele scene med Violet Road og Moddi.

Her er resten av turneen:

06.11 Puskas, Alta (akustisk)

07.11 Samfunnshuset, Øksfjord (akustisk)

08.11 Hasvik kirke, Hasvik

09.11 Kooperativet, Vadsø

12.11 Sangerhuset, Røros (akustisk support for Violet Road)

13.11 Åmot kirke, Rena (akustisk support for Violet Road)

14.11 Nøtterøy kulturhus, Nøtterøy

16.11 Rockefeller, Oslo (support for Moddi)

22.11 Kulturhuset, Tromsø