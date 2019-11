Punker opp Alta Live

kultur

I tillegg til Moron Police, er Sløtface nye signeringer for neste års festival i Alta sentrum.

De unge medlemmene i Sløtface har allerede markert seg på det norske punkpop-kartet, og har blant annet fått spellemannspris for beste rockeplate. De har bak seg flere turneer utenlands.

Burde vært i Alta før

– At ikke Sløtface har vært i Alta før nå skammer jeg meg litt over, for å være helt ærlig. Et av de mest spennende eksportene Norge har hatt på lenge innenfor denne sjangeren, og et band som leverer hver eneste gang, sier festivalsjef Torgeir Ekeland i en pressemelding.

Bandet skal ha et relativt ferskt plateslipp bak seg når de kommer til Alta. I januar 2020 kommer nemlig «Sorry for the late reply». Plata produseres av Odd Martin Skålnes, som jobber mye med artister som Aurora og Sigrid.

Tilbake til Alta

I går kom festivalen med et «spontanslipp» i form av Kvinesdal-bandet Moron Police, som har gjestet Aronnesrocken tidligere.

– Når Moron Police går på scenen, går det ikke an å ikke la seg fengsle av hele pakka de leverer, og det er helt uavhengig av om du liker musikken eller ikke. De må bare oppleves, mener Ekeland.