Finnmarks egen stjerne

kultur

Bilal Saab fra Hasvik tok siste stikk i Stjernekamp, etter tre strøkne opptredener i finalen av TV-programmet lørdag kveld. Da kom tårene og takknemligheten.

– Dette betyr uendelig mye, sa hovedpersonen. På tribunene gikk fansen amok av glede.

Ønskereprisen av rap-versjonen av Nordaførr var et ideelt valg, før han sammen med vennene i Alta-bandet NorthKid sørget for ren pop-magi med Done Fighting, en låt med stort potensial.

Han avsluttet med Castle On The Hill av populære Ed Sheeran. En kjent og mainstream låt som garantert fenget mange. Stemmen passet perfekt til låten og han klarte å gjøre den også til sin, med smak av Sørøya. Noen vanskelige mollstemte partier var utfordrende, men det betydde ingenting.

– Du er en stjerne. Du sang som en gud og tok den rett hjem, mente ekspert Mona B. Rise.

– Bilal, du er født til å gjøre det her. Det har vært en fryd å følge med i Stjernekamp. Jeg er så glad på dine vegne, sa Ella Marie Hætta Isaksen, som var med i panelet som fjorårets vinner.

Finnmark tok sin andre seier på rad, begge med bakgrunn fra Alta videregående skole.

Bilal slet med å finne ord på hva reisen denne høsten har betydd.

– Takknemlighet er det ordet som er fremst i panna, sa han.