kultur

Sist lørdag, rundt klokken 21:25, fikk Bilals bandkolleger i NorthKid bekreftet at de får ta turen til selve finalen i Stjernekamp. Dermed ventet en hel uke med forberedelser i hovedstaden. Uken startet like greit med annonseringen av at bandet også skal avslutte Alta Live neste år, ting er virkelig på gang for guttene fra Hasvik og Alta.