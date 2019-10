Mekker til lokal finalefest for Bilal

kultur

I samarbeid med Sørøyrocken lager B.R.A-organisasjonen, som blant annet står bak Z-festivalen i Altra, en storstilt finalefest i forbindelse med at Bilal Saab skal kjempe mot Kim Rysstad i Stjernekamp på lørdag.

– Bli med

Finalefesten går av stabelen på City scene og Mathias Sønvisen Mo i B.R.A håper på stort oppmøte.

– Vi har tatt dette litt på sparket, men lørdag kveld rigger vi til en storskjerm på City scene. Da viser vi finalen som garantert kommer til å bli spennende, sier Sønvisen Mo

Sendingen på NRK begynner klokken 19.45.

– Vi åpner dørene en halvtime før sendingen starter, altså klokken 19.15. Vi håper det kommer mange som vil heie fram Bilal, som har gått på skole i Alta og som er fra Hasvik, sier Sønvisen Mo.

Stor interesse

Han sier det er lov å ta med godteri og at det er gratis inngang.

– Aldergrensen er 18 år. På Facebook har over 100 meldt at de er interessert – og det tyder på at veldig mange kommer. Det er jo mye kulere å se Stjernekamp-showet sammen med andre enn å sitte hjemme alene, sier Sønvisen Mo, som avrunder med at selv om arrangementet kom litt som julekvelden på kjerringa, så kommer det til å skje ting både før og etter sendingen.

Altabandet NorthKid får nok en gang muligheten til å vise seg fram i beste sendetid, slik de fikk da NRKs sommeprogram hadde slått leir på Strand camping.