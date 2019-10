Avslutter Alta Live 2020

kultur

– Vi er utrolig glade for å gi dere NorthKid! Våre lokale gutter – med den ferske landsyndlingen fra Sørøya i spissen – er klare for den store scenen, og den mest ettertraktede spilletiden på neste års Alta Live, skriver festivalen i en pressemelding.

Helt siden 2016 har Aronnesrocken, og nå Alta Live, gitt den gjeve spilletiden, sistemann ut, til et band med lokal tilhørighet. Pil & Bue startet det hele i 2016, etterfulgt av Biru Baby og i fjor ISÁK, som møttes første gang under Aronnesrocken året før.

– En artist vi gleder oss kjempemye til Ruben fra Bjarkøy, med over 100 millioner streams, er klar for Alta Live 2020.

Stjernekamp-stjernen

– Det var mange som forventet at NorthKid skulle få oppdraget i år, men vi valgte å ha is i magen og la bandet få enda et år før vi slapp de løs, forteller festivalsjef Torgeir Ekeland. Og akkurat den sjansen ser ut til å ha vært vellykket.

Frontmann Bilal har, som mange har fått med seg, herjet i beste sendetid på NRK i hele høst, og er nå klar for selve finalen i Stjernekamp.

Guttene i NorthKid møttes på Ungdommens Hus for flere år siden, og har nærmest vært fast innventar på Aronnesrocken, først under navnet «Jalapenos», og deretter som Approaching Pluto. Med Bilal som vokalist spilte guttene sin foreløpig siste konsert på Aronnesrocken i 2018.

– Kommer til å bli blåst av banen

For bandet selv betyr dette enormt mye:

– Helt siden vi startet NorthKid, så har et av våre aller største mål vært å avslutte Aronnesrocken, og nå Alta Live, om ikke det største faktisk. Det høres kanskje litt teit ut, og at vi burde satset på å ta over jorda med bandet liksom, men det betyr så mye mer for oss og få avslutte den festivalen som har hjulpet oss mest gjennom oppveksten vår, sier Helge Reinsnes Moen.

– Vi har et mål for 2020, og det er å bli Norges beste liveband. Alta Live er arenaen vi skal bevise at vi mener alvor av det målet, og Alta-publikumet kommer virkelig til å bli blåst av banen, avslutter han.

Fra før er Lemaitre og Ruben annonsert til neste års Alta Live, med flere artister på trappen!