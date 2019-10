«Alta-filmer» scorer høyt på kinotoppen

kultur

De siste ukene har det vært premierer på hele to kinofilmer laget av filmskapere fra Alta. Selv om filmene utvilsomt skiller seg veldig fra hverandre med tanke på sjanger og innhold, så har begge til felles at de har vært blant de ti mest sette filmene i landet de siste to ukene, ifølge Kinotoppen på Filmweb.