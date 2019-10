– En artist vi gleder vi oss kjempemye til

kultur

Aronnesrocken har booket artist nummer to til Alta Live 2020. Artisten kommer fra Bjarkøy i Troms og heter Ruben.

– Vi er utrolig stolte av å presentere Ruben. Med hits som Lay By Me, Walls og The Half, har Ruben fra Bjarkøy for alvor funnet sin plass i den norske popscenen, og for en uke siden slapp han sin siste singel «So High», etterfulgt av en strålende liveopptreden på Senkveld, melder festivalsjef Torgeir Ekeland i en pressemelding.

Nominert til Spellemann

24 år gamle Ruben har gått fra å gi ut prøvende popmusikk til å treffe et voldsomt stort publikum på kort tid, både her hjemme og i utlandet. Han har over 100 millioner streams, to spellemann-nominasjoner og én P3 Gull-nominasjon.

– Dette gleder vi oss kjempemye til. Ruben er for alvor i ferd med å bli en av landets mest spilte artister det siste året, og vi er naturligvis utrolig glade for at enda en nordnorsk artist slår igjennom på denne måte, sier Ekeland som forklarer at Aronnesrocken, og nå Alta Live, i all hovedsak er en festival som skal fremme, løfte og introdusere et større publikum for artister fra Nord-Norge.

– Vårt program vil som regel speiles i hva som rører seg av musikk fra Nord. Samtidig vil vi alltid strebe etter å gi et sterkt program til vårt publikum. Ruben er en artist som har rukket å slå igjennom før vi rakk å få han på vår scene, men det betyr jo forhåpentligvis at enda flere kjenner musikken hans før han går på scenen sammen med bandet sitt, sier han.

– Allsidig program

Alta Live slapp i forrige uke, elektronikaduoen Lemaitre til neste års festival. Ekeland påpeker at selv om Ruben også opererer innenfor det elektroniske segmentet, så betyr ikke det at Alta Live går helt vekk fra røttene, som gammel rockefestival.

– Vi har bare sluppet to av det som blir i overkant av 20 artister, og de som frykter et program som blir veldig ensidig, kan ta det helt med ro. Vi lover å komme med noen godbiter som kommer til å treffe alle som har vært på Aronnesrocken opp igjennom årene midt i hjertet, sier festivalsjefen.