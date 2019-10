kultur

Alta Live har allerede booket sitt første band til neste års festival. Bandet, som er en elektronika-duo, heter Lemaitre.

Festivalen opplyser at det er Ketil Jansen og Ulrik Denizou Lund fra Oslo som har base i Los Angeles, som utgjør Lemaitre, som først og fremst er kjent for hits som «Closer», «We Got U» og «Cut to Black». Duoen, som startet som et russeprosjekt, har blant annet satt lyd til både Google pixel og iphone-reklamer, og blitt inkludert på både FIFA 17 og FIFA 19. Sist med låtene «Higher» og «It’s not this»,

– Lemaitre er et band vi har siklet på i flere år nå, og endelig klaffet det med å få de til Alta. De kommer 14 stykker i følget, inkludert blåserekke og et fullt liveband. Dette kan fort være årets heftigste liveopplevelse i Alta neste år, melder festivalsjef Torgeir Ekeland.

Han opplyser at de i ukene som kommer skal røpe flere artister som er klar for Alta Live i 2020.

– Vi forsøker å skape et like helhetlig festivalprogram som vi klarte i år og har allerede booket 6-7 artister som vi gleder oss til å slippe i ukene som kommer, forteller han videre.