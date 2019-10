– Det er deilig å slippe og ta hensyn, noe jeg kanskje må gjøre sørpå

kultur

Lørdag 19. oktober kommer Leikvoll til Alta og City Scene med sitt nye show Unnskyld!.

– Showet handler om alt vi, og andre bør be om unnskyldning for, og om de som bør si unnskyld til oss, sier Leikvoll som er i sitt 16. år som standup-komiker, i tillegg til sin karriere som programleder.

Enklere å være hjemme

Leikvoll mener befolkningen nordpå har en terskel som strekker seg høyere enn andre plasser:

– Livet er enklere og mer avslappet for standup-komikere hjemme i nord, man får en mye større anledning til å leke med språket. Jeg begynner hele showet med å be om unnskyldning for ting jeg kommer til å si, blant annet at jeg kommer til å bruke ordet «kuk». Med en gang jeg begynte å gjøre showet i Nord-Norge, merket jeg at det var helt unødvendig. Det er deilig å slippe å ta hensyn, noe jeg kanskje må gjøre sørpå.

Lokalt stoff

Alta og Finnmark er behørig omtalt i dette showet som har vært på turné helt siden slutten av august.

– Vi er jo «Annerledesfylket». Jeg har venner sørfra som ikke tør å reise til Nord-Norge fordi de tror de kommer til å få juling hvis folk hører at de snakker østlandsk. Så jeg har faktisk et styrtkurs på to minutter for søringer som trenger å lære nordnorsk.

Unnskyld! er Thomas Leikvolls andre helaftens standup-show, etter publikumssuksessen «For gammel til å dø ung». Forgjengeren var ikke innom Alta, men Leikvoll har opptrådt her flere ganger før.

– Jeg snakker også om sist gang jeg var i Alta og på en av pubene der, og kødder selvfølgelig med sammenslåingen av Finnmark og Troms. Noen var tidlig ute og sa at vi burde bli en egen stat, det synes jeg er en kjempegod idé. Ikke fordi det er lurt, men fordi det hadde vært helvetes god underholdning, ler Leikvoll som selv er født i Vadsø.