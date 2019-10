Betania-stiftelsen arranger konsert med Lewi Bergrud

kultur

Denne helgen kommer musikeren Lewi Bergrud til Alta. Det er Betania-stiftelsen som henter Bergrud til byen i forbindelse med sitt eget prosjekt som heter «Stemte strenger», som er et musikalsk tilbud til de med rus- og/eller psykiatriproblematikk, og i forbindelse med Verdensdagen for psykisk helse som markeres hvert år over hele verden. I år markeres dagen 10. oktober.

– Dyktig musiker

– Han er en utrolig dyktig musiker. Bergrud har blant annet spilt bass og koret for veldig mange av de store norske artistene, og bidratt på mange album som studiomusiker, opplyser Anders Overhalden.

Noen av plassene de skal opptre er på PuskAS og Brasserie Nord på lørdag.

Fullt band i katedralen

Søndag opptrer bandet i Nordlyskatedralen.

– Han har med seg to særdeles dyktige karer sørfra. I tillegg vil jeg og Astrid Helen Mella supplere gjengen med bass og koring, sier Overhalden

– Jovial totning

Bergrud har de siste årene begynt å gjøre egne ting og gitt ut noen plater, og noe av dette skal spilles i Alta.

– Musikkstilen vil jeg betegne som pop og det svinger veldig bra av låtene hans. Lewi sine konserter kan være til ettertanke, men er først og fremst en konsert som skaper oppdrift og godt humør. Lewi er en skikkelig bra og jovial totning som synger på dialekt, sier Overhalden.