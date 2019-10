– Hjemlengselen ble litt for stor til at jeg klarte å holde tårene tilbake

kultur

Bilal Saab avanserte under lørdagens Stjernekamp. Både hardrock og salmer fungerte for unggutten fra Hasvik – og fantastiske tilbakemeldinger gjorde at tårene trillet på direkte TV

– Det blir en aldri så liten klemmerunde nå, sa Bilal etter at kameraene var slått av.

– Det ble jo tårevått på «Nordnorsk julesalme». Hjemlengselen ble litt for stor til at jeg klarte å holde tilbake der. Vi er nå et jævla hylekor hele familien, ler Bilal.

Kommende lørdag venter nye utfordringer. Da er det både opera/klassisk og disco med KORK.

– Det føles veldig deilig å være med videre. Jeg er så takknemlig. Jeg gleder meg, sier Bilal.

Jeg elsker Bilal, jeg

Bilal imponerte nok en gang. Bilal fremførte «Still Waiting» av Sum 41 under hardrock-delen av programmet, mens en nedstrippet versjon av «Nordnorsk julesalme» av Trygve Hoff virkelig fikk fram følelsene.

– Jeg synes du var ekstremt overbevisende. Jeg elsker Bilal, jeg, smilte musikkekspert Mona B. Riise.

Bilal ble rørt over uttalelsen av musikkeksperten.

– Det er bare helt fantastisk å få sånne tilbakemeldinger fra folk som har vært med på dette så lenge. Ordene betyr så mye, sier Bilal.

Som ingen andre

Hardrock-mentor Ronni Le Tekrø mener Bilal har en stemme som ingen andre har.

– Det er et jævlig pluss. Du burde absolutt lage et hardrock-album før du er 25, sier Tekrø om Bilal under øving.

– Jeg foretrekker din stemme kontra originalen, sa Tekrø.