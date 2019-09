Bilal synger nordnorsk rap

kultur

Klokken 19.50 lørdag kveld er det duket for en ny sangkonkurranse i Stjernekamp.

Denne gang skal sangerne by på de store klassikerne fra sjangeren hiphop.



Bilal Saab fra Sørøya skal synge låta Nordaførr av RSP & Thomax. Låten er laget av Patrick Bottolfsen og Thomas Nygård. Noe av teksten er samplet fra Halvdan Sivertsens låt Nordaførr.



Her er det de andre artistene skal framføre:

Hanne Sørvaag: I´ll Be Missing You - Puff Daddy & Faith Evans

Adrian Jørgensen: Thrift Shop - Macklemore & Ryan Lewis ft. Wanz

Sondre Mulongo Nystrøm: Lett å være rebell i kjellerleiligheten din - Karpe

Beate Lech: In Da Club - 50 Cent

Kim Rysstad: Rapper´s Delight - Sugarhill Gang

Andrea Santiago: Work - Iggy Azalea



Denne gangen har artistene fått tips og råd fra Tshawe Baqwa og Yosef Wolde-Mariam, som utgjør suksessduoen Madcon.