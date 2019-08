Metallgalla, blues og Tore Skoglund på City scene

kultur

– August har gått i en fei, nye og gamle studenter er på plass. Det blir ikke roligere i september, forsikrer produsent Thomas Katten Gladsø ved Studenthuset City Scene.

I tillegg til faste arrangement som quiz, RCKPRTY, Club18 og Club20, har de et spennende program på gang. Blant annet:

– 6. septemer kommer partygruppen Groove Coverage som var profilert på 2000-tallet. Ett av fire steder på turneen i Norge, er nettopp Alta.

– 13. september blir det ønskereprise metallgalla med bandet Féleth og gjester.

– 20. september kommer Finnsnes-bandet Blått & Rått, som er kjent for sin bluesrock.

– 27. september blir det to arrangementer. Først blir det humorshow med blant andre legenden Tore Skoglund, sammen med revyguruen Fridtjof Nordnes og Axel Radin. Skoglund er blant annet kjent for samarbeidet med Arthur Arntzen og NRK-suksessen Du skal høre mye fra Rorbua i Tromsø. Han har laget over 400 programmer totalt, og trenger ikke noen videre presentasjon.

– Etter en rask omrigg, blir det neonparty i samarbeid med arrangøren Multievent, opplyser Gladsø.