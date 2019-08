kultur

Hasvik-gutten er klar for musikalsk sverdslag i beste sendetid på NRK i helga. Skal vi tro spillselskapet Betsson, er finnmarkingen en av de største favorittene til å vinne konkurransen.

Bilal finpusset stjerneformen på hjemmebane Bilal Saab ligger i hardtrening til Stjernekamp og testet formen på Sørøyrocken.

– Saab er definitivt en av deltakerne vi har størst forhåpninger til. Han er ikke det mest profilerte navnet i årets utgave, men det trenger ikke nødvendigvis være en ulempe. Vi har tidligere år sett seg at det kan være lønnsomt å komme inn i en utfordrerposisjon, sier markedssjef Carl-Henrik Tuwezen i Betsson i en pressemelding.

NorthKid-vokalisten er deltakeren med nest lavest odds på 4,75. Det tilsvarer en seierssjanse på like over tjue prosent. Bare Wig Wam-vokalist Åge Sten Nilsen er bedre stilt med 3,75.

– Saab har en veldig bra stemme, som vi tror kan passe til flere sjangere. Det er klart det kan bli utfordringer i sjangere som opera og klassisk, men kommer han seg gjennom de programmene, mener vi finnmarkingen vil kunne gå hele veien, forklarer Tuwezen.

Han peker også på at finnmarkingene er veldig patriotiske.

– Det så vi et tydelig eksempel på da Ella Marie Hætta Isaksen vant i fjor. Hun var aldri den største favoritten, men hadde fantastisk støtte fra Finnmark, og gikk til slutt helt til topps. Får Saab noe av den samme støtten vil det være en kjempefordel, men vi vurderer likevel at Åge Sten Nilsen skal bli vanskelig å slå.

Betssons odds for Stjernekamp:

Åge Sten Nilsen – 3,75

Bilal Saab – 4,75

Sondre Nystrøm – 5,50

Adrian Jørgensen – 7,00

Hanne Sørvaag – 8,00

Andrea Santiago – 10,00

Kim Rysstad – 12,00

Beate Lech – 14,00

Anette Amelia Hoff Larsen – 15,00

Kari Gjærum – 20,00

Rekkefølge med stemmenumre blir som følger:

1. Beate Lech: You're the Voice (John Farnham)

2. Sondre Mulongo Nystrøm: Dancing In the Dark (Bruce Springsteen)

3. Hanne Sørvaag: Go Your Own Way (Fleetwood Mac)

4. Adrian Jørgensen: Numb (Linkin Park)

5. Kari Gjærum: Alone (Heart)

6. Anette Amelia Hoff Larsen: Livin' On A Prayer (Bon Jovi)

7. Bilal Saab: I Don't Want To Miss a Thing (Aerosmith)

8. Kim Rysstad: I Was Made For Lovin' You (Kiss)

9. Andrea Santiago: Still Loving You (Scorpions)

10. Åge Sten Nilsen: One Vision (Queen)