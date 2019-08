Sofistikert fra Altas nye duo

kultur

Fredagens korteste konsert på Alta Live sto alta-duoen 2nd of july for. Muligens var det også den korteste i Aronnesrockens lange historie, men dette har ligget i kortene. Einar Leinonen og Kjell Rune Myrland som utgjør den relativt ferske duoen, har nemlig bare nådd å lage tre låter. Superrutinerte som de er, kunne de ha spedd på med coverlåter i samme sjanger, men valgte som sin live-debut et kort sett med kun eget materiale. Helt greit, det.