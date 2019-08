kultur

Om to uker braker den tradisjonsrike festivalen Høstsprell løs.



Utsolgt i syv år

Det skjer som alltid på Kvenvikmoen og festivalsjef Stig Anton Eliassen tror billettene nok en gang vil bli utsolgt.



– Høstsprell har vært utsolgt de siste syv årene og det håper vi selvsagt skjer denne gang også. Campen er allerede full og i år har vi venteliste for som vil ta med campingvogn. Vi skal dog i neste uke, sjekke om vi kan presse inn noen flere, men det at campen allerede er full, tyder på at det kommer til å bli liv og moro, sier Eliassen.



Uten glamour og glitter

I år skal bandene Intrigue, Too Far Gone, Vassendgutane og Gunslingers stå for den musikalske biten.

– Vi har alltid hatt gode band og det har vi også denne gang. Høstsprell er en enkel festival uten glamour og glitter, og det er tydelig at publikum setter pris på det, sier Eliassen.



– Solgt mange billetter?



– Det lukter utsolgt. Nå har vi omlag 300 billetter igjen og de regner- og håper vi blir revet bort, sier Eliassen som i sin tid arrangerte Alta Soul og Bluesfestivalen.



– Høstsprell var bare ment å være en liten festival, ved siden av Alta Soul og Blues, men det viste seg fort at den ble populær. Ett år hadde Høstsprell flere publikummere enn bluesfestivalen. Det finnes ingen nøkkel til suksess, men denne festivalen er kommet for å bli. Vi feirer 15 år i 2020 og i sommer booket jeg store navn til jubileet.



– Hvilke band er det som kommer?



– Det kan jeg ikke røpe pr nå, men alle bandene er norske, avrunder Høstsprell-sjefen.