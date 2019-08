Ikke fnugg av 40-årskrise

kultur

Utrolig, men sant: det er i år 20 år etter siden Jørgen «Joddski» Nordeng og Lars A. Sandness starta hiphop-duoen Tungtvann, Norges første til å rappe på dialekt på sine plater. Og som i jazz, blues og rock, er alder tydeligvis ingen hindring – kanskje snarere tvert imot. 41-åringen fra Ørnes i Nordland er en kreativ klasebombe og ga i vår ut et slags temaalbum om Bodøs musikkliv, Glasshuset Morgengry, med heimstadsrap i en fortellertradisjon som er landsdelen verdig.



Joddski starter konserten med første låt fra årets album, og midtveis i settet følger ytterligere fire. Hans produsent, spellemannsprisvinneren Salvador Sanchez (Dark Side of the Force), er med som DJ under hele konserten, og i den politiske låta «Manana», synger han i lag med Joddski – for undertegnede et av flere høydepunkt.



Norsk raps farsfigur har stadig vekk en svært karakteristisk blanding av stemme, rappestil og dialekt som skiller han fra alle andre. Lett gjenkjennelig og breialt, kult og rappkjefta, spissfindig og humoristisk, skifter Joddski i kjent stil mellom god gammeldags partyrap og låter med reflekterte tekster om mellommenneskelige relasjoner. Han hedrer Bodø-bohemen Terje Nilsen, som døde i vår, med Tungtvann-låta «Pøbla» (2002) - én av flere låter som Joddski og Nilsen har gjort i lag.



Selv har jeg alltid ment at flyten i Joddskis rapping er noe ensformig. Derfor (men ikke bare derfor) er det befriende at han har med seg vokalistene Jan Steigen (Håvard Jenssen) eller Anne Rindahl Karlsen på nesten hver låt. Det blir simpelthen mer variasjon, og mere til.



Joddski-gjengen kjører et tight og proft show, har maks publikumskontakt, og det eneste som savnes er et par ekstranumre, og kanskje en og annen personlig favorittlåt fra hans enorme katalog, men slik vil det nødvendigvis alltid være. Pioneren og veteranen skal i hvert fall ha ros for at han faktisk er innom nesten alle sine albumutgivelser, helt tilbake til Tungtvanns debutskive «Nord og ned» (2000) med låta «Ubudne gjesta».



Joddski viser seg definitivt tilliten verdig å få avslutte festivalens første kveld. Jeg tipper at 41-åringen har mange gode år foran seg, og det vil ikke forundre meg om han blir norsk hiphops Åge.



Av Bernhard Hienerwadel