Kreativ, vakker og nostalgisk

Quentin Tarantino har en helt særegen måte å fortelle historier på. Det beviser han hver eneste gang han lager film. Once Upon A Time In Hollywood, som er hans film nummer ni i rekken, er intet unntak. Han er en mester til å stole på at langdryge scener ikke blir kjedelig, samt å flette inn bi-historier som plutselig blir en del av handlingen. Han klipper også ofte rått og brutalt, noe som gjør at man aldri vet hva som kommer rundt neste sving.