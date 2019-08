Hanna og Vegard sparker i gang Alta Live på altaposten.no

kultur

I løpet av helga får Altapostens brukere servert en aldri så liten dose Alta Live. Hanna Marie Hatlen og Vegard Bjørsmo er Altapostens utvalgte reportere og skal lose seerne gjennom de tre øktene med streaming som vil finne sted fredag kveld, lørdag formiddag og lørdag kveld.

– Vi skal prate med artister, de som jobber med festivalen, publikummere, rett og slett ta tempen på Alta Live. Vi skal vise fram det som skjer på festivalområdet, og har i tillegg med oss noen ferdiginnspilte klipp, som alle er relevante for Alta Live, sier Hatlen.

Ungt program

I løpet av helga vil vi få høre fra flere av de som spiller på klubbscenene, sånn som gjengene i Feleth, Stuck In North og Not My Time to Die:

– Vi kommer selvfølgelig også til å ha en stream under familieforestillingen lørdag formiddag, der Sval og Meg & Kammeraten min spiller, i tillegg til vinneren av UngROCK 2019, Madelén Guttormsen.

Hemmelig hva som streames

Nyhetsredaktør Tom Skoglund forteller at avisa ser fram til å ta løs på streamingjobben:

– Vi kan selvfølgelig ikke sende så altfor mange konserter, men kan røpe at vi har fått grønt lys til å streame noe. Noen konserter vil også tas opp og vises på søndagen, sier han.

Hvilke konserter som streames eller tas opp og vises i etterkant blir ikke offentliggjort på forhånd, etter avtale med Alta Live.

– Vi vil under alle omstendigheter oppfordre folk til å møte opp og ta del i festivalen, samtidig som vi skal forsøke å lage sendinger som speiler festivalen på en god måte. I første omgang skal våre sendinger fungere som et oppspark, en teaser eller et vorspiel til selve festivalen. Og kanskje får vi enda flere til å skjønne at dette er noe de bare må få med seg, sier han og legger til at Altaposten selvfølgelig vil dekke festivalen på vanlig journalistisk vis ved siden av streamingen.

– Vi har syv-åtte stykker i sving rundt streamen og fire journalister som skal dekke forskjellige aspekter ved festivalen. Alta Live som festival og kulturlivet i Alta generelt er viktig for oss, sier Skoglund.

Roser dekningen

Festivalsjef Torgeir Ekeland legger ikke skjul på at han synes godt om det lokalavisa legger opp til:

– Jeg synes det er utrolig bra at avisa er så «på» som dette. Altaposten er en utrolig seriøs kulturaktør i Alta, som er flinke til å dokumentere det som skjer på en veldig, veldig bra måte. Denne dekninga gleder jeg meg til å følge, ikke minst fordi det kommer til å vise mangfoldet i festivalen, både fra scenen men også når det gjelder folkelivet rundt omkring på festivalområdet, sier han.