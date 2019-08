Slipper ny singel som fremføres under Alta Live

kultur

Einar Leinonen og Kjell Rune Myrland er to av Altas kjente og dyktige musikkprofiler. De dannet i fjor bandet 2nd of july. Samme år ga de ut sin første singel «Make it through». Nå er de klar med singel nummer to, som gis ut i dag.

Inspirert av Ghana

– Vi lager popmusikk som er sterkt inspirert av 80-tallets funk og pop. Det bærer også denne låten preg av. Den heter Funeral, som betyr begravelse på norsk, sier Leinonen som utdyper:

– Vi er en duo og begge to lager musikken. Jeg står denne gang bak teksten som har en artig historie. Jeg så nemlig, litt tilfeldig, en dokumentar om Ghana sin begravelsestradisjon. Der fester de gjerne stort, til ære for den avdøde, og ikke slik som her i vesten, hvor vi stort sett sørger i det stille. I Ghana hedres de døde også ofte med kule kister som designes etter avdødes status, eller hva de har utført i livet. Det betyr at kister kan bli utsmykket som en bil, fly, kake eller hva som måtte kjennetegne det som den avdøde holdt på med eller stod for i livet. Etter dokumentaren ble jeg inspirert og skrev en tekst som leker med tanken om alt det som skjer i livet til de som overværer begravelsen, og om livet som faktisk går videre for alle de andre som er igjen. Ofte oppstår det ufrivillige øyeblikk av humor og glede i forbindelse med at noen går bort, alt er ikke bare sorg. Låten er derfor en gladpoplåt, full av kontraster.

Kjent kunstner på laget

Coveret til låten har også opphavet i en spennende historie.

– Jeg begynte å google litt om Ghanas begravelsestradisjon og da fikk jeg se masse kule kister laget av Paa Joe Coffin works, som har stilt ut sine kister på en rekke store utstillinger over hele verden. Vi fant et bilde av en kiste som er designet som en stor walkman. Den passet perfekt til musikken vi lager - som er i 80-tallets stil og sound. Dette bildet fikk vi lov til å bruke på coveret. I tillegg spurte han om vi kunne hjelpe han med å få til en utstilling og workshop i Norge – og det er noe vi skal se på. Det hadde jo vært kult hvis han kom til Alta, hvor han kunne vise fram sine kunstverk og lære bort hvordan kule kister kan skapes, forklarer Leinonen.

Spiller tre egne live

Låta som slippes fredag skal også fremføres under Alta Live.

– Vi har begge familier og det tilsier at vi ikke har all verdens tid. Låtene vi lager bruker vi derfor god tid på å komponere ferdig. Funeral har vel tatt omlag ett år år fullføre. Livespilling har ikke vært prioritert i prosjektet, men festivalsjef for Alta live, Torgeir Ekeland, utfordret oss i år til å spille på festivalen og det var en utfording vi tok på strak arm. Vi har derfor leid inn tre knakende gode musikere, og totalt skal vi spille tre låter. Det blir singelen fra 2018 «Make it through», «Funeral» som slippes i dag og en låt til som vi i disse dager holder på å ferdigstille, sier Myrland, som har et eget studio i kjelleren hvor duoen komponerer og spiller inn singlene.