Violet Road spiller live i Sorrisniva

15. oktober skal Violet Road spille en akustisk konsert i Sorrisniva.

– Vi ønsker å være Aronnesrocken hele året, ikke bare to dager i august, og et par dager litt spredt i desember. Det er en av grunnene til at vi nå også tar på oss litt spesielle og utenom-det-vanlige konsertarrangement, forteller festivalsjef Torgeir Ekeland om konserten med Violet Road.

Bandet som har laget de mye radiospilte låtene «Face of the Moon», «Can You Hear The Morning Singing» og «Jericho» er noen av låtene som for første gang skal fremføres akustisk under høstkonserten.

– Vi har lyst til å gi våre fans en helt ny opplevelse, og gi de muligheten til å komme helt innpå oss. Vi håper det vil føles som at vi alle sitter i stua til Hogne og spiller låter for hverandre, melder Halvard Rundberg i bandet.

Ekeland opplyser at Violet Road er kjent for sitt musikalske spenn og at bandet tar publikum med på en følelsesreise som går både høyt og lavt.

– Dette blir intet unntak, mener han.