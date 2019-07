Kaja (13) flyttet til Oslo for å satse på musikken

kultur

Siden den gang har hun hatt musikkundervisning ved Barratt Due musikkinstitutt – og etter sommerferien starter hun på deres opplegg for unge talenter.

Flyttet til hovedstaden

Det hele startet da hun egentlig skulle begynne å spille piano, men det var ikke ledige plasser på kulturskolen. Da valgte hun fiolinen.

– Det likte jeg veldig godt og da fortsatte jeg med det, forteller hun

For tre år siden oppstod det usikkerhet om tilgangen på fiolinlærer ved kulturskolen i Alta. Dermed søkte hun om plass ved Barratt Due musikkinstitutt i Oslo og bestod opptaksprøven.

– Siden jeg bodde så langt borte spurte de om jeg ville starte på skole der, sånn at det skulle bli litt enklere, forteller hun.

Dermed fikk hun et tilbud om plass i en av musikklassene ved Majorstuen skole som bare ligger noen hundre meter fra instituttet. Da flyttet hun like godt til hovedstaden for å satse videre på musikken.

– Først var jeg litt nervøs på grunn av venner og sånt, men det var egentlig ganske lett å finne siden vi hadde samme interesser, sier hun.

– Hva tenkte vennene dine her oppe i Alta da du flyttet så langt?

– De syntes det var veldig kult, men de syntes også at det var litt rart, fordi jeg flyttet ned dit bare for å spille.

Hun skal snart starte i åttende klasse ved skolen som i samarbeid med Barratt Due tilbyr musikklasser for elever fra 5. til 10. trinn.

– Jeg synes det er veldig nyttig og vi kan påvirke hverandre. Det er noen som har gått på Barratt Due hele livet og det er noen som har flyttet hit, forteller hun.

Fyller ferien med musikk

Selv om det er sommer betyr ikke det at fiolinen får tid til å samle støv, for den unge fiolinisten tar ikke fri fra musikken selv om det er ferie, instrumentet blir naturlig nok med dit hun drar.

– Hvis jeg reiser uten instrumentet, så føles det ikke riktig. Da føles det som om det er noe som mangler, forteller hun.

– Hvor mye øver du om dagen?

– Det spørs litt, nå som jeg har ferie kan jeg jo øve litt mer, siden jeg ikke har skole. Alt kan variere fra to til kanskje fire timer.

– Får du tid til noe annet enn musikk?

– Jeg prøver jo å gjøre det veldig bra på skolen, også leser jeg bøker, liker veldig godt å tegne, også er jeg med venner. Jeg prioriterer skole, men jeg prioriterer musikken kanskje litte grann mer.

De siste årene har fiolinen blitt med til en rekke ulike plasser. I vinter reiste Li til Spania sammen med orkesteret til Barratt Due. Hun har deltatt i ungdommens musikkmesterskap og i fjor sommer deltok hun i en masterklasse på Island med fiolinisten, Ziyu He. Denne sommeren var hun på musikkurs under festivalen Valdres Sommersymfoni der hun spilte i orkester og var sammen med venner.

– Det var veldig bra, og jeg lærte veldig mye, sier hun.

Unge talenter

Denne sommeren er det kanskje en ekstra god grunn til å sørge for å holde finmotorikken i fingrene ved like, for i februar var Li på enda en opptaksprøve. Det resulterte i at hun kom gjennom nåløyet og ble tilbudt plass ved Barratt Dues program for unge talenter, et spisset tilbud for unge klassiske utøvere som ønsker å satse på musikken.

Barratt Due musikkinstitutt ble stiftet i 1927 av pianisten Mary Barratt Due og fiolinisten Henrik Due. Flere av de fremste klasssiske musikerne i Norge er utdannet ved skolen, som fiolinistene Henning Kraggerud og Vilde Frang, samt Alta-fiolinist Miriam Helms Ålien. Tilbudet ved institusjonen retter seg mot musikere i ulike stadier, helt fra barnehagealder og strekker seg helt til den høyere utdanningen for klassisk utøvende musikere.

Programmet for unge talenter fungerer som et forberedende opplegg for unge utøvere som ser for seg en fremtid innen musikk. Li forteller at det er musikk hun ønsker å drive med i fremtiden og at hun eventuelt kan tenke seg å jobbe som kammermusiker, i orkester, eller kanskje solist. Nå fortiden jobber hun med å øve inn stykker fra ulike epoker, barokken og romantikken, av komponister som Bach og Wieniawski.

Ønsker et større musikkmiljø i Alta

Li sier at det ville være veldig fint for musikere i Alta som ønsker å satse om det var et liknende tilbud litt nærmere.

– Hvis det hadde eksistert her så tror jeg ikke at jeg hadde trengt å flytte, sier hun.

Selv ønsker hun at flere i hjembyen begynner å spille, slik at det etter hvert kan bli et større miljø for klassisk musikk.

– Det er veldig lite, spesielt for klassisk musikk. Hvis noen liker klassisk musikk veldig godt, eller har veldig lyst til å begynne å spille, så er det bare å starte, sier hun oppfordrende. Hvis man virkelig liker det, så må man bare jobbe hardt, så kommer det resultater.

Hun forteller at hun veldig gjerne kunne tenke seg flere muligheter til å spille konserter i Alta.

– Kanskje en liten solo med Oppstryk Finnmark? Jeg har i alle fall lyst til å ha flere konserter her oppe siden jeg er vokst opp her, da blir det litt kjedelig å bare ha konserter der nede og ikke her oppe, forteller hun.

– Hva tror du om kammermusikkfestivalen som starter opp i Alta til vinteren?

– Jeg synes det høres veldig bra ut med kammermusikkfestivalen, det høres ut som starten på noe bra.