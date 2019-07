Massivt kutt i sommerskole

kultur

– Jeg er skuffet. Vi hadde forventet å få det også i år, medgir kulturleder Tor Helge Reinsnes Moen.

Mens det har vært rundt 200 barn og unge som har fått tilbud om sommerskole i regi av Alta kommune de siste årene, har bare 50 fått plass i år. Årsaken er bortfall av mellom 300.000 og 400.000 kroner fra barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir).

– Ja, det er kjempetrist, en tragedie. Sommerskolen har vært veldig populær, sier Benedicte Lyng, prosjektleder for sommerskolen.

– Fått til mye

Bortfall av tilskuddet fra Bufdir gjorde det vanskeligere, men ikke umulig, for Alta kommune å arrangere sommerskole.

– Vi har prøvd å benytte oss av det vi kan få til for en rimelig penge, aktiviteter vi allerede har i kommunen. Vi har prøvd å få til mest mulig med de pengene vi har, forklarer Lyng.

I juni tilbød kommunen sommerskoleplasser på eksperimentleir, dans, svømmeskole eller kul med kultur. Det er også filmcamp, visuelle kunstfag, adgang til Nordlysbadet, kulturverksted og dans, for å nevne noe.

– Det ble fort fullt, så vi var nødt til å fjerne det fra hjemmesiden, sier Lyng.

Unntaket er dans med Live Moen for 13 og 18 år i uke 33. Der er det fortsatt plass og Lyng håper også dette kurset fylles opp.

Sommerskolen har pågått rett etter skoleslutt og i august før skolestart.

Skuffet kulturleder

Reinsnes Moen er skuffet over at de ikke ble prioritert av Bufdir, når det gjaldt ekstrabevilgningene til sommerskole, spesielt for lavinntektsfamilier.

– Det er synd fordi sommerskolene vi har hatt har vært kjempebra. De har vært fullbooket, og vi har klart å gi ok sommeropplevelser for mange unger, sier han.

Begrunnelsen skal ha vært at Alta hadde fått ganske god uttelling de siste årene, og at kommunen statistisk ikke kom så ille ut når det gjaldt barn i lavinntektsfamilier. Disse pengene er ikke de samme som de 400.000 kronene Huset nylig fikk, som har gitt mulighet til å ha åpne dører seks dager i uka.

Altaposten har ikke lykkes å komme i kontakt med noen fra ordningen i Bufdir.