– Smellvakkert fra Ánnásuolo

Altaværingen John Kåre Hansen og bandet Ánnásuolo har gitt ut en tidløs strøm av smellvakker, samisk musikk denne våren.

Utgivelsen Snowflakes kan smelte det meste av motstandskraft med helårig gyldighet. I solveggen kan den gi deg en sval bris av melodiøsitet, eller du kan tenne på et stearinlys og by på lun jazzifisert varme når du trenger det som mest i høstmørket. Der debutplata var en crossover mellom samisk og jazz, er denne utgivelsen mer helstøpt og helhetlig, mer i retning universet til Mari Boine.

Bandet har egentlig varslet dette siden de fant hverandre. Samspillet og kjemien var på plass fra sekund én. Det gjør også at tonene som triller ut har den flyten og kreativiteten som løfter Snowflakes fra den store hopen av radiovennlig tidtrøyte.

John Kåre har skrevet alt av melodier og tekster. Jazz-tradisjonen fra Nest og Northern Consept er forsåvidt med videre, men gjennom de første utgivelsene fra Annásuolo våkner det en bevissthet knyttet til identitet og trygghet. Det flommer over av herlige og smarte melodilinjer på låter som Idja og Qainne mu, der hver bokstav og akkord virker gjennomtenkt, i tillegg til at suggerende rytmer og spennende detaljer får nødvendig spillerom på en låt som Geasseidja.

Vokalen til Marianne Pentha har imponert oss både live og på plate, men her tar hun den et steg videre med både várhet og styrke, litt avhengig av låtens karakter. Det hele finjustert med en rytmeseksjon som binder det hele sammen, anført av bassist og produsent Svein Schultz, som har gitt sin egen signatur på samisk musikkliv i mange år, blant annet sammen med Mari Boine.

Her er noen tradisjoner som tas godt vare på – og dette burde egentlig vært selvskreven kost på en festival som Riddu Riddu. Under Samisk Music Week ble det velfortjent heder, og vårens plateslipp understreker at dette er kvalitetsarbeid av høy klasse. Tekstene er kort og hugget inn i en kulturell kontekst med dyktige medhjelpere som Laila Stien, Tim Challman, Mette Irene Hætta og Børre Gaup. Her er metaforer, følelser, undring, naturmystikk og en slags stillhet. Det er smakfullt og ettertenksomt, en klok arv fra Aillohas, som de fleste bruker som kart og kompass når de skal manøvrere seg med finesse i dette golde landskapet.

Av Rolf Edmund Lund