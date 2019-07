Melder seg ut av samisk forfatterforening

kultur

Det er den Tromsø-baserte forfatteren Aase Synnøve Falch som i et brev til Samisk forfatterforening gir til kjenne at hun melder seg ut av foreningen etter den betente språkkonflikten som har herjet foreningen de siste årene.

– Det er med vemod og tristhet jeg har tatt min beslutning om å melde meg ut, skriver hun.

– Hva er en samisk forfatter? – Vi kommer aldri til å skamme oss, skriver Susanne Hætta og seks andre forfattere foran årsmøtet.

Føler seg diskriminert

Det som skjedde på årsmøtene i 2018 og 2019 er årsaken.

– Jeg kan ikke fortsette å delta i et forum som så tydelig diskriminerer med å utestenge et annet språk enn nordsamisk fra foreningen. For uansett hva styrelederen hevder, at det ikke er diskriminering, sier språkloven noe annet. Og uansett hva styrelederen sier om tolking på møtene, så ble forslaget om tolking nedstemt av årsmøtet, heter det i begrunnelsen til Falch.

Samvittighet

Hun konstaterer at norsktalende/skrivende, sørsamisktalende/skrivende og lulesamisktalende/skrivende forfattere utestengt.

– Min samvittighet og mitt arbeid for alle tre samiske språk gjør at jeg ikke kan være i en forening som ikke ønsker at jeg skal være der. For i vedtektene står det ikke noe om at de som allerede er i foreningen skal få fortsette. Det hadde heller ikke spilt noen rolle, slik årsmøtet har valgt å demonstrere sin holdning til oss samer som ikke kan språket, heter det i brevet.

Falch vil fortsette å jobbe for alle samiske språk og ser fram til å gjøre det i en forfatterforening som er samisk og åpen for alle språk.