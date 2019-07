«Zina» laget hyllest til Buffy Sainte-Marie

kultur

Da den verdenskjente musikeren Buffy Sainte-Marie nok en gang gjestet Riddu Riddu hadde festivalen forberedt et kunstverk for å hylle legenden. Det var Alta-kunstner Linda «Zina» Aslaksen som fikk det ærefulle oppdraget med å lage et portrett av stjernen, med en Lávvu som lerret.