– Rekord for Riddu Riddu

For 28. gang ble Riddu Riđđu arrangert i Manndalen i Nord-Troms og aldri før har urfolksfestivalen vært så populær. Det ble rekorder i besøkende til enkeltarrangement og totalt publikumstall.

Nesten 10.000

9.200 besøkende gjestet de mange seminarene, konsertene og andre arrangementene under festivalen, en økning på hele 42,6% fra 2018, heter det i en pressemelding fra festivalen.

– Dette overgår vår villeste fantasi. Stemningen har vært fantastisk og mange av seminalene var smekkfulle. Jeg er glad for at så mange ville ta turen til Riddu Riđđu i år, og er søkkimponert over måten staben og våre frivillige har klart å håndtere folkemengden, samtidig som sikkerheten har vært godt ivaretatt, oppsummerer festivalsjef Sandra Márjá West

Fullt på sletta for Buffy

Blant artistene som som underholdt finner vi Buffy Sainte-Marie, som fylte sletta tl randen sammen med Tanya Tagaq og Maxida Märak lørdag. Slincraze, Ruben og ISÁK var også store publikumsfavoritter. Det samme var intimkonsertene med tuvinsk strupesang. Årets unge kunstner, Emil Karlsen, var synlig på mange scener, fra åpningen av Barnefestivalen til seminaret med til Sannhets- og forsoningskommisjonen. Det kommende året skal han utvikle sitt eget kunstneriske prosjekt, som vil ha premiere på Riddu Riđđu 2020, heter det i pressemeldingen.

Altaposten var på plass på Riddu Riddu og kommer tilbake med mer stoff fra festivalen.