Kåret til beste tekst under revy-NM

kultur

Altarevyen sikret seg hederen beste tekst med Finnmark sameland, det sterke og aktuelle innslaget om å respektere hverandre, uansett bakgrunn. Kaja Kristensen kunne fredag fortelle at stykket satt som et skudd og Altarevyen kan feire sin første triumf med et sangnummer.

– Dette er helt fantastisk. Gjengen gjorde en kjempejobb, men mye av æren må gå til Kaja Kristensen som har laget en fantastisk tekst, sier revysjef Tommy Berg.

Kaja Kristensen er selv rørt og stolt.

– Jeg har skrevet en tekst som blir fremført på en nydelig måte av denne herlige gjengen, sier en rørt og preget Kaja til Altaposten.

Begrunnelsen

En imponert jury var full av lovord:

– Altarevyen tar opp et tema som er aktuelt og viktig mange steder i landet, og verden. Det har en vakker scenisk fremstilling som forsterker budskapet i teksten og får den til å skinne ekstra, heter det i juryens begrunnelse.

– På scenen fremføres teksten gjennom vakker sang og de unge utøverne som representerer fremtiden. Teksten omhandler tilhørighet, tilknytning og identitet, og gir publikum muligheten til å fundere over egne røtter og se håpet som vokser i vår tilkommende generasjon, oppsummerer juryen om teksten til Kaja Kristensen.

De som medvirket var Anja Andreassen, Lisa Pedersen, Marlene Schønning, Bjørn Fermann, Ronja Donatelo Bang, Gustav Glein, Trygg Daniloff, Vanessa Andersen, Hanna Marie Hatlen, Ida Angell, Johanne Angell, Eirik Lyng, Vegard Bjørsmo og revysjef Tommy Berg.

Sterkt av mafiaen

Altarevyen var også representert med Curlingbarna, men den sketsjen nådde ikke opp i det sterke selskapet. Til gjengjeld sørget Isbjørnmafiaen for to topplasseringer. Stykket Frodig språk ble beste sceneinnslag, en prestisjetung pris for Hanne H. Hansen og hammerfestingene.

– Revygruppa har sendt ut en meget sjarmerende og søt rollefigur som belyser et viktig tema på en morsom og original måte. Kontrasten mellom den søte yndige skapningen og det fargerike grove språkbruken er både forfriskende og vill. Aktøren utviser stor musikalitet med sin lek med rytme og rim, ordene kommer haglende men dette forstyrrer ikke sangeren det minste. Aktøren har en vidunderlig tilstedeværelse i nuet, og leker seg gjennom låten, mener juryan om bidraget fra Isbjørnmafiaen.

Altarevyens Tommy Berg er imponert av hammerfestingene.

– Det var et knallbra nummer som vant fortjent for beste sceneinnslag, sier Berg.

Her er vinnerne i NM

Beste monolog: Skatvalsrevyen – Visning

Beste sketsj: Lånkerevyen – Troverdig historie

Beste musikalske innslag: Sanderevyen – I all ydmykhet

Beste tekst: Altarevyen – Finnmark Sameland

Beste sceneframføring: Isbjørnmafian – Frodig språk

Juryens fripris: Ruth Kristin T. Trå – Festivaldo

Årets revynummer: Ringsaker Teater – Se opp!