Topp stemning etter plass i NM-finalen

kultur

– Vi har hatt litt å gå på når det gjelder sangen, men i dag satt det 100 prosent i semifinalen, sier Kaja Kristensen, manusforfatter og instruktør, etter at stykket Finnmark Sameland fikk både applaus og avansement under NM på Høylandet. Sangnummeret til Altarevyen har tidligere begeistret både i Alta kultursal og under NNM der det ble triumf.

Spenningen var på bristepunktet da Finnmark Sameland var sist ut i semifinalen.

– Den store spenningen var knyttet til om dette også fungerte her nede. Det fungerte fantastisk med noen heftige harmonier og flott innsats fra alle sammen, sier Kaja, stolt og imponert. Hun konstaterte at revygjengen fikk sin bekreftelse.

– Nå er det bare å kose seg i finalen, så blir det bonus om vi vinner noe, sier Kristensen.

Revysjef Tommy Berg forteller at det blir to finaleomganger i morgen, før avgjørelsen faller.

– Vi ble utrolig stolte i dag. Det var helt magisk da Vegard Bjørsmo sang på samisk, forteller Berg.

Revyen fremførte også svensk fjernsynsteater fredag kveld, men her vet de i skrivende stund ikke om den går videre.