Svensk visekunstner og hjemmefavoritten klare for Alta Live

kultur

Den folkekjære svenske artisten Oscar Danielson skal åpne dag to av Alta Live, med lokale musikere.

– Vi har leita etter en åpningsartist ganske lenge nå, og endelig klaffa det med en artist vi selv har blitt utrolig glad i opp igjennom årene, sier festivalsjef Torgeir Ekeland.

– Norgesvenn er et begrep med både heldige og uheldige assosiasjoner. Men i tilfellet Oscar Danielson kan man trygt slå fast at den sympatiske svensken er en av de aller beste vennene vi har. Danielson er sin egen sjanger, tilføyer Ekeland.

Ekeland fikk to klare svar fra svensken i bookingforsøket.

– Jeg har sluttet å fly, og jeg har ikke spilt med noe band på tre år. Men jeg kommer gjerne...

Festivalen utfordret han dermed til å spille med band satt sammen av lokale musikere.

– Vi setter sammen en trio til å backe han på denne konserten. Pianisten for anledningen er ingen ringere enn Nils Anders Mortensen, mens Sverre Gjørvad tar seg av perkusjon. Siste medlem i bandet jaktes det fortsatt på.

- Jeg gleder meg veldig. Jeg har hørt på Oscar Danielson i lang tid, at jeg er veldig glad i låtene hans; flotte melodier, gode tekster med skrått blikk både på kjærligheten, verden og livet, sier Gjørvad i en pressemelding.

– En selvfølge

At Petter Carlsen blir med er en selvfølge for Alta Live i jubileumsåret.

– Petter spilte ikke på fjorårets festival. Omtrent for første gang siden 1998. Og året før spilte han kun et par låter på vårt lukkede arrangement for våre samarbeidspartnere. Det er derfor lenge siden det har vært mulig å oppleve Petter i sitt ess på Aronnesrocken. Når vi nå skulle etablere Alta Live, var det derfor en selvfølge at han skulle stå på hovedscenen sammen med bandet sitt, sier Torgeir Ekeland, festivalsjef for Alta Live.

– Det blir selvfølgelig stas, vi må nok framføre litt fra den første skiva, sier Carlsen.

Det er 10 år siden Petter Carlsen ga ut debutalbumet "You go bird", og også 10 år siden sist den folkekjære stemmen fremførte sitt solomateriale med band på Aronnesrocken-scenen. Siden da har han som soloartist gitt ut tre album til og én EP.

Litt nytt

Sist Carlsen hadde med seg bandet var på Komstatoppen 21. juni, da publikum også fikk høre to helt nye låter. Han lover å ta med seg noen smaksprøver fra det nye albumet til Alta Live også.

– Det er selvfølgelig alltid gøy å spille konsert, og hvert fall med fullt band. Det har jeg ikke gjort så mye i det siste, før konserten på Komsa. I august blir det nok et par av de nye låtene i tillegg. Artig for alle når man spiller litt nytt også, sier Carlsen til slutt.

Petter Carlsen spiller på hovedscenen fredag 16. august, mens Danielson innleder det hele lørdag.