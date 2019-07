Nordlysbyen får sin egen kammermusikkfestival

kultur

Alta-fiolinisten, Miriam Helms Ålien, har opptrådt med en rekke store symfoniorkestre i inn- og utland, nå jobber hun for at hjembygda skal få sin egen kammermusikkfestival.

Musikeren, som er initiativtaker og kunstnerisk leder for festivalen, arbeider for at Nordlysbyen allerede den førstkommende vinteren vil få sin egen festival for klassisk musikk. Dette blir den første kammermusikkfestivalen i Finnmark og skal bli en møteplass der både lokale og tilreisende får muligheten til å oppleve levende klassisk musikk utført på et høyt internasjonalt nivå.

Lokalt arrangement i internasjonal toppklasse

Festivalen vil etter planen bli arrangert over en langhelg i februar 2019 med Nordlyskatedralen som hovedbase der det er planer om mellom fire og fem offentlige konserter. Musikerne som skal opptre på festivalen vil være blant de fremste unge musikerne fra Europa i tillegg til andre musikere som er mer etablert. Dermed går det mot å bli et lokalt arrangement som kan bli i internasjonal toppklasse. På den måten vil festivalen skape et tilbud for lokalbefolkningen som man tidligere har måttet reise ut av fylket for å oppleve, i tillegg vil det også kunne vekke interesse utenfra regionen.

Klassisk musikk til folket

Et av målene for festivalen er å øke interessen for klassisk musikk i Finnmark og i Nord-Norge. Derfor skal det legges opp til et program som skal kunne være av interesse for ulike grupper, enten det er personer som allerede har et forhold til klassisk musikk, eller om det er noen som er nysgjerrige og ønsker å få en førstehåndsopplevelse av dette.

På sikt er det også en plan om å ha flere mindre gratiskonserter på utvalgte eldrehjem og barneskoler omkring i Alta-området. Dette er konserter som på den ene siden kan bidra til å øke trivselen til eldre som kan ha begrensede muligheter til å få med seg konsertene i sentrum, samt at det kan ha en symbolsk betydning ved å gi noe tilbake til generasjonene før. Gjennom skolekonserter har de estimert at de potensielt kan nå ut med musikkformidling til et sted mellom 50 og 450 barn. Dette er konserter som skal spre musikkglede og kan bidra til å rekruttere musikkelskere fra den oppvoksende generasjonen også.

Formell arrangør av festivalen er Alta kammermusikkforening, en ideell organisasjon, ledet av Ålien.