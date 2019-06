Topp leveranse i unike kulisser

kultur

Tross duskregn og motbakke som oppladning og med melankolske toner i vente var stemningen livlig på de anslagsvis 300 publikummerne som slo seg til ro på berget vis á vis den vesle sceneriggen øverst på Komsatoppen fredag kveld.

For det lå noe helt spesielt i lufta. Dette kom til å bli en unik opplevelse.

Satte stemningen

Under tunge skyer, med hjembyen og en tåkete Altadal i bakgrunnen åpnet Carlsen med «Pull The Brakes» etterfulgt av låta som ga navn til og innledet 2009-albumet; «You go bird». «If said was done» og «The sound of you and me», også de fra samme plate, fulgte deretter.

Akkompagnert av stødige musikerkollegaer i Christo Stangness (bass), Wetle Holte (trommer) og Kristian Olstad (gitar) lot Carlsen de velkjente tonene stå for oppvarmingen. Stemningen var satt, og det i rammer som bare understøttet budskapet i musikken.

– Jeg ble så redd da det begynte å regne Randi Mjøen Carlsen hastet rett bort til sønnen og ga han en god klem etter konserten.

Første urfremføring?

Etter det som for mange, undertegnede inkludert, er vokst til å bli både kjente og kjære låter gjennom det siste tiåret, tok Carlsen fram to låter som aldri har vært spilt for offentligheten. Musikeren hadde på forhånd hintet til at det ville bli servert nyheter, og fredag – timer før konserten – kunne han fortelle i et oppslag i Altaposten at det ville bli servert to helt nye låter.

– Det er nok ikke første gang det holdes konsert på Komsatoppen, slik jeg har hørt noen si. Men det skal ikke ha vært urfremføringer her før, det tror jeg er første gang, sa Carlsen før han og bandet tok løs på første nylåt: «Contradictions».

Både denne og låt nummer to «Dogs» har noe mer upbeat over seg, om man kan tør bruke en slik karakteristikk på Carlsens låter. Melankolien ligger fortsatt der som et bakteppe, men smakebitene tyder sterkt på at musikeren har lagt om kursen. Svaret får vi når albumet kommer, ventelig i løpet av året, et album der han har hatt stor hjelp av nevnte Kristian Olstad.

Aldri spilt så høyt før

Men om det er det triste og tunge som gjennomsyrer en stor del av Carlsens repertoar holdt han dette til fremføringen av låtene. Innimellom lot artisten den tørrvittige humoren skinne gjennom.

– Hører dere meg der bak? Jeg håper det, for vi har aldri spilt så høyt før, flere hundre meter over havet, humret Carlsen og fikk respons fra publikum.

Bygde stemning

Vi har allerede vært innom været. For kanskje kan de 12 sure celsius og de regntunge skyers trusler om bøttevis med vått ha skremt ned publikumstallet. Kanskje ville enda flere møtt opp hadde værmeldingene fra tidligere holdt seg – da det på det beste var varslet opp mot 18 pluss og sol.

Men etter hvert som konserten skred fram ble det åpenbart at værgudene ikke hadde vært vrange – de hadde tvert imot gjort sitt for å bygge stemning:

– Egentlig er været perfekt for slike låter, konstaterte Carlsen lattermildt mellom «Built to last» og «Bensin» fra 2017-albumet «Glimt».

Og det var i grunn det: perfekt. For gjennom selve konserten holdt regnet seg unna, og det som kunne blitt en kald og våt opplevelse ble tvert imot både hjertevarmt og hyggelig – publikum var tross alt kledd etter været, mens den gode energien fra hele Altas Petter på scenen strålte utover det naturlige amfiet.

Du må rett og slett ha vært en suring om du ikke klarte å nyte den historiske konserten.