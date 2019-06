Mye action, men lite spenning

kultur

I X-Men: Dark Phoenix som har premiere på Aurora kino i Alta i kveld så treffer du mutanten Jean Grey som er sentrum i historien. Uten å røpe for mye så blir Grey, under en redningsoperasjon i verdensrommet, truffet av en mystisk kraft. Det gjør sitt til at hun blir forvandlet til Dark Phoenix som blir en av de mektigste mutantene som finnes. Denne nye kraftige kraften er dog noe Dark Phoenix sliter med å takle og det gjør sitt til at hun må slåss med både indre og ytre «demoner».