Intrigue til Høstsprell

Lørdag 31. august kommer Intrigue til Kvenvik.

– Vi er storfornøyde med å få tak i bandet til årets festivalen. Det er lenge siden sist de var i Alta, så det tror jeg folk setter pris på, sier Stig Anton Eliassen, som nå kan skilte med to band til hver av kveldene.

Vassendgutana, Gunslingers og Too Far Gone har vært klare en stund. Det er imidlertid første gang den samiske rockebandet Intrigue er på plass.

– Med en slik line up blir dette et Høstsprell med mega trøkk og høy faktor, det kan vi love, sier Eliassen, som forteller at det alltid blir trøkk på både billetter og campingplassen. Det begynner det allerede å fylles.

– Vi har vært utsolgt fire år på rad. Campen på Høstsprell er snart full, så der er det ikke smart å vente for lenge, sier Eliassen

Intrigue har i løpet av 30 år litt av CV når det gjelder konserter. Det har opptrådt på de fleste festivaler og konsertscener nord for Polarsirkelen.– Men vi har ikke vært på Høsstsprel, men nu skal vi rocke Kvenvikmoen. Det blir fett, er beskjeden fra gutta.

Bandet har følgende sammensetning:

Kai Somby – vokal

Tore Skoglund – gitar, kor

Geir Karikoski – gitar, kor

Frank Rasmus – bass, kor

Øyvind Karlsen – trommer