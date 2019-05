Inviterer til festspill-vorspiel på sentrum

kultur

Kultursenteret i Bossekop jobber utrettelig med å vise frem Finnmark som region, og hva fylket inneholder fra kyst til vidde. 22. juni setter den viltre gjengen kursen for Harstad og Festspillene i Nord -Norge. Kultursenteret skal presentere et variert og spennende program på festspillene, et program som de også ønsker å invitere Altas befolkning til å oppleve når de setter opp festivalstanden på torget på sentrum førstkommende torsdag.