Påls sjaman-video tok helt av på nett, sett en halv million ganger

I helga la Kirkenes' store sønn, humorist, standup-komiker og nettfenomen Pål Riise, ut en høyaktuell musikkvideo der Prinsesse Märtha Louises nye flamme – hennes atomspinnende sjaman Durek Verret – til de grader blir parodiert.

Videoen fikk et veldig momentum på Facebook umiddelbart etter utlegging, og allerede etter et døgn etter publisering hadde den over 3.000 – og smått utrolige 350.000 visninger. Utover mandagen er det fortsatt god fart i videoen, i skrivende stund har den passert 497.000 visninger.

I et facebook-innlegg takker humoristen for støtten fra fansen:

«Dåkker e rett og slett PEISE RÅ!!! Tusen millioner takk tell alle dåkker som hjelpe mæ å spre det gale budskap..... Uten dåkker blir det jo ikke nåkka artig, så æ e kjempetakknemlig», skriver han i innlegget (se hele innlegget under).

Foruten å dra fulle hus som stand-up komiker, ikke minst i Alta der Riise har en svær fanskare, har komikeren flere ganger kjørt på med stunts som har dratt mye oppmerksomhet. Som da han målte dorullene til Lambi og kom til at det var for lite papir på hver rull (5,3 meter for lite per pakke).

Også Altaposten har vært gjenstand for et Riise-stunt, der humoristen veddet på at han ville klare å samle 500 flere følgere til lokalavisas facebookside, der «premien» var at avisa åpnet en stream mellom BUL og KIF. Resultatet av «fellesgnominga» var ren knockout til Riise og følgerne.