Landslaget for lokalhistorie ankommer Alta i helgen

kultur

Landslaget for lokalhistorie har nemlig sitt 43. ordinære landsmøte i Alta. De organiserer nærmere 400 historielag, sogelag og kulturvernforeninger, spredt over hele landet. Alta historielag er vertskap og landsmøtekomite for årets landsmøte.

– Dette er andre gangen landsmøtet er lagt til Alta. Den forrige gangen var Arvid Petterson, en av stifterne av Alta historielag, styreleder i landslaget, forteller leder Kristian Johnsen.

Om ettermiddagen og kvelden på fredag vil delegatene være med på en guidet tur gjennom Alta og til Alta museum.

– På museet vil gjestene få kunnskap om museets arbeid og omvisning på helleristningsfeltet. Marit Hætta Øverli er engasjert for å gi gjestene økt innsikt i samisk joik, sang og musikk, forteller Johnsen.

Selve landsmøteforhandlingene er lagt til lørdag. En av de sentrale sakene er et forslag om endring av vedtektene for blant annet å tilpasse organisasjonen til nye utfordringer og endringer i regionstrukturen. I tillegg skal landsmøtet behandle en strategi og handlingsplan for de kommende to årene fram til neste landsmøte.

Søndagen arrangeres en guidet tur til Kautokeino.

– Under denne turen vil det bli lagt på geologien, historia, stedsnavn og andre kulturminner på Finnmarksvidda og i Kautokeino.

I styret ser vi med spenning fram til de tre dagene landsmøtet vil pågå, avslutter Kristian Johnsen.